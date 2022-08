Wenn Roland Kaiser seine Kaisermania-Bühne am Elbufer betritt, verwandelt er Dresden in die unangefochtene Schlagerhauptstadt. Auch im kommenden Jahr werden wieder zehntausende Kaiser-Fans im Schlagerfieber sein. Der 70-jährige Sänger bestätigte im Gespräch mit "Meine Schlagerwelt", dass es eine Kaisermania 2023 mit vier Konzerten in Dresden geben wird .

Die Bühne bei der Kaisermania. Bildrechte: dpa

In diesem Jahr hatte es ganze sechs Konzerte gegeben - ein Novum. Der Grund dafür war jedoch ganz einfach: 2020 und 2021 fanden coronabedingt keine Kaisermania-Konzerte statt. Viele Fans behielten ihre Tickets, es musste also aufgestockt werden. Im kommenden Jahr geht es wieder zurück in den gewohnten Rhythmus.



Die Kaisermania findet jährlich im Rahmen der "Filmnächte am Elbufer" statt. 2022 war für die Filmnächte ein Rekordjahrgang. Insgesamt 273.536 Besucher waren bei dem Kino- und Konzert-Open Air vor Ort. Vor allem Roland Kaiser lockte zahlreiche Menschen zu dem Festival vor barocker Altstadtkulisse. "Das Ergebnis ist der Hammer", sagte Geschäftsführer Johannes Vittinghoff in einer Pressemitteilung.