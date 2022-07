Wir sind alle auf der Suche

Manchmal finden wir es nicht

Das Glück, die große Freiheit

Die Liebe und das Licht

Wir seh‘n nicht die gleichen Ziele

Wir seh‘n nur die andere Sicht



Jeder ist mal wütend

Jeder hat mal Angst

Wir haben so viel gemeinsam

Gemeinsam eine Chance

Zu wertvoll dieses Leben

Um sich im Wahnsinn zu verlier‘n



Schau mir bitte ins Gesicht

Ich will sehen, was dahinter ist

Hinter all dem Hass und den Parolen

Was hat dir dein Herz gestohlen

Komm zurück zu dir



Schrei mich bitte nicht so an

Will dir begegnen und dir zuhör‘n

Das alles brauchst du nicht

Ich borge dir ein Licht

Und meine Zuversicht



Unsere Welt ist kostbar

Jeder Mensch ist gut

In jedem wohnt die Liebe

Hinter all der Wut

Lass uns aufeinander zugeh‘n

Komm wir fangen an



Schau mir bitte ins Gesicht

Ich will sehen, was dahinter ist

Hinter all dem Hass und den Parolen

Was hat dir dein Herz gestohlen

Komm zurück zu dir



Schrei mich bitte nicht so an

Will dir begegnen und dir zuhör‘n

Das alles brauchst du nicht

Ich borge dir ein Licht

Und meine Zuversicht



Schrei mich bitte nicht so an

Will dir begegnen und dir zuhör‘n

Das alles brauchst du nicht

Ich borge dir ein Licht

Und meine Zuversicht