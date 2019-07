Roland Kaiser ist in diesem Jahr unterwegs wie schon lange nicht mehr. Im Februar bereits moderierte er den SemperOpernball in Dresden gemeinsam mit Sylvie Meis. Nur wenige Wochen später dann kam im März sein aktuelles Hit-Album "Alles oder Dich" heraus.

Mit Roland Kaiser bei der Starnacht am Wörthersee: Nik P. und DJ Ötzi Bildrechte: krivograd/ipmedia

Und jetzt können alle den Grandseigneur des deutschen Schlagers wieder auf der Bühne erleben, denn bei der Starnacht am Wörthersee gibt es ein ganz besonderes "Schmankerl": am 20. Juli steht Roland Kaiser beim Schlager-Spektakel in der Arena in der Klagenfurter Ostbucht in Österreich mit weiteren großen Schlagerstars wie Beatrice Egli, Semino Rossi, DJ Ötzi und Nik P. auf der Bühne und der MDR ist live dabei!