Roland Kaiser und Nino de Angelo überraschen mit gemeinsamem Duett. Bildrechte: dpa

Anlässlich seines 70. Geburtstages am 10. Mai 2022 ist Roland Kaiser derzeit mit seinem neuen Album "Perspektiven" auf Tournee. Am 24. Februar gastiert der Sänger in Rostock. Für sein aktuelles Album hat Nino de Angelo den Titel "Es ist alles ok" geschrieben. Nun erwartet die Schlagerwelt ein weiteres gemeinsames Projekt von Roland Kaiser und Nino de Angelo. Am 25. Februar werden die beiden in der Giovanni-Zarrella-Show ein gemeinsames Duett in einer TV-Premiere präsentieren. Welcher Song das sein wird, ist noch ein Geheimnis.