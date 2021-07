Roland Kaiser und seine Fans müssen weiter geduldig sein - auch in diesem Jahr wird es keine Kaisermania geben. Der Veranstalter Semmel Concerts gab dies am Montagabend nach der Entscheidung der Stadt Dresden bekannt.

Der Veranstalter zeigte sich jedoch auch irritiert über die Entscheidung der Stadt, da die bisherige Planung ein sehr strenges Hygienekonzept vorsah. Dennoch hoffen sie, dass es für Roland Kaisers Arena-Tour , welche am 17.09. in Riesa starten soll, Möglichkeiten zur Konzertdurchführung geben soll.

Der Veranstalter will in Kürze außerdem alle Ticketinhaber schriftlich über alternative Termine der Kaisermania im Jahr 2022 informieren. Es werde jedoch auch die Möglichkeit geben, die Tickets zurückzugeben.

Liebe Freunde,

meine Band und ich hätten uns nichts mehr gewünscht, als in diesem Sommer für Euch alle live am Dresdner Elbufer spielen zu dürfen. Wir alle bedauern die behördliche Absage sehr, auch wenn wir diese natürlich vollumfänglich akzeptieren. Wenn wir im Sommer 2022 diese Konzerte nachholen, kann ich Euch heute schon versprechen, dass wir eine gigantische KAISERMANIA 2022 feiern werden. Im kommenden Jahr steht nicht nur mein „runder“ Geburtstag an, sondern darüber hinaus voraussichtlich auch die eine oder andere Überraschung. Darauf freue ich mich jetzt schon und hoffe, Ihr alle seid dann mit dabei! Einmal mehr bedanke ich mich bei Euch für Euer Verständnis und Eure Treue! Wir sehen uns ganz bald!

Euer Roland