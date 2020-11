Wenn ein Ohrwurm wie "Warum hast du nicht nein gesagt" von zwei so professionellen Schlagerstars wie Maite Kelly und Roland Kaiser gesungen wird, dann kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Dass der Song aber so gut ankommt, hätte selbst der doch an Erfolg gewöhnte Grandseigneur des deutschen Schlagers nicht erwartet.