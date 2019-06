Neues Album + Tournee Roland Kaiser: Mit neuem Album auf Tour

Hauptinhalt

2019 wird ein echtes "Kaiser"-Jahr! Unter dem Titel "Alles oder Dich" erscheint am 15. März Roland Kaisers neues Album, einen Tag später widmet ihm Florian Silbereisen eine ganze Show. Mit der Vorab-Single "Stark" feierte der Sänger bei den "SCHLAGERCHAMPIONS" TV-Premiere. Am 1. Februar moderiert er an der Seite von Sylvie Meis den Dresdner Semperopernball. Seine Fans können den "Kaiser" nicht nur zur legendären Kaisermania, sondern auch auf einer ausgedehnten Tournee live erleben!