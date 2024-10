Neues Album angekündigt Roland Kaiser wird zum Marathon-Mann

Einige der neuen Songs dürfte es dann auch auf der Tour im kommenden Jahr zu erleben geben. Nachdem er in diesem Jahr zum ersten Mal eine große und erfolgreiche Stadion-Tour hingelegt hat, kündigte er schon vor einigen Wochen überraschend an, auch 2025 die Arenen des Landes rocken zu wollen. Und auch seine legendäre Kaisermania wird in den kommenden Jahren stattfinden. Der Grandseigneur des deutschen Schlagers will auch in zehn Jahren noch in Dresden feiern.