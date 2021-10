Roland Kaiser 1979. Bildrechte: IMAGO / United Archives

Auf seinem Album interpretiert Roland Kaiser die schönsten deutschen und internationalen Weihnachtslieder auf eine ganz eigene Weise. Der Longplayer präsentiert einen Mix aus feierlichen Klassikern, stimmungsvollem Christmas-Pop und lässig-elegantem Big Band-Swing. Einen Vorboten des Albums konnten die Fans schon kennenlernen, ein Remake von Elvis Presleys Welthit "In the Ghetto".



Für Roland Kaiser schließt sich hier ein wichtiger musikalischer Kreis. Mit diesem Song startete der Sänger im Alter von 21 Jahren einst seine Karriere. Kurz vor Weihnachten 1973 wurde Roland Kaiser in die heiligen Hansa-Hallen eingeladen, wo er als allerersten Song eine Coverversion von "In the Ghetto" als Demo eingesungen hat. Und diese Aufnahme "bescherte" ihm auf der Stelle seinen ersten Plattenvertrag.