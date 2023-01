Sicher wird es Leute geben, in deren Augen dieser Text eine Unverschämtheit ist, die man sich gerade in meinem Alter nicht mehr erlauben sollte. Ich bin mir bewusst, mit diesem Lied zu polarisieren.

Refrain: "Du, deine Freundin und ich Machen was zusammen und alles steht in Flammen Du, deine Freundin und ich Können uns doch mal küssen, das muss ja keiner wissen"

Ähnlich, wie bei "Manchmal möchte ich schon mit dir", so der Sänger, werde auch hier die Phantasie des Publikums angeregt. Das Ende des Stücks bleibe jedoch offen. Als die Autoren ihm diesen Song vorschlugen, habe er ihn sofort gereizt, weil er so faszinierend und so frech sei.

Positiv-Kommentare:

"'Du deine Freundin und ich' ist ein großartiger mega Song."

"In Sekunden einen Ohrwurm."

"Ich mag dieses Lied sehr und finde es mutig von Roland, dass er es singt."



Eher negativ:

"In dem Song gehts wohl um nen 3er... passt irgendwie nicht zu dir, Roland!"

"Leider ist das wirklich der Song, der mir aus deinem Album "Perspektiven" am wenigsten gefällt..."

"Ich mag diesen Song nicht; verstehe die Idee, aber, das bist nicht DU, lieber Roland, sorry."