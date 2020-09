Semmel Concerts hat mit Roland Kaiser die ersten zwei Konzerte der Reihe "Back to Live" in der Berliner Waldbühne gewagt. Natürlich unter Einhaltung der coronabedingten Sicherheitsbestimmungen. Und so waren pro Konzert 5.000 statt der üblichen 30.000 Zuschauer dabei. Aber, es gab wieder Live-Konzerte, es war ein Schritt in Richtung Normalität. Maite Kelly hat ihrer Freude darüber in einem sehr emotionalen Post auf Facebook und Instagram Ausdruck verliehen.