Der "Bild"-Zeitung gestattete der Jubilar, ein Foto seines "Clans" zu veröffentlichen. Vielleicht möchte sich der Sänger so für die Treue seiner zahllosen Fans bedanken. Vielleicht war der sonst privat zurückhaltende Roland Kaiser aber auch derart emotional berührt durch die ganz besondere Geburtstagsfeier mit seiner Familie, dass er seine Fans an seinem Familienglück teilhaben lassen möchte.

Roland Kaiser mit seiner Frau Silvia. Bildrechte: dpa

Gefeiert hat der Schlagerstar nämlich im Kreise seiner Familie in Tirol. Seit 27 Jahren, so die Zeitung, fährt Roland Kaisers Familie jedes Jahr in das gleiche Hotel. Zur Geburtstagsrunde gehörten neben dem Jubilar seine Frau Silvia (56), mit der er seit 26 verheiratet ist. Silvia hat ihren Sohn Tim (34) aus ihrer ersten Ehe mit in die Beziehung gebracht. Tim Pförtner hat seine Frau Annika mitgebracht. Auch Roland Kaiser hatte vor der Beziehung zu Silvia einen Sohn. Hendrik (31) stammt aus Rolands Beziehung zu Schauspielerin Anja Schüte. Und dann sind noch die zwei gemeinsamen Kinder von Silvia und Roland, der 26-jährige Jan und die 23 Jahre alte Annalena. Roland und Silvia sind auch bereits Großeltern, doch die beiden Enkel waren bei dem Geburtstagsurlaub nicht dabei.