Seine Songs werden ihm mittlerweile auf den Leib geschrieben - u.a. von bekannten Schlagerkollegen. So hat etwa Eric Philippi (28) den Titel "Was aus euch wird" für Roland Kaisers neues Album "Marathon" beigesteuert. Ein sehr persönlicher Song, bei dem der Songwriter Roland Kaisers Haltung "zu 100 Prozent getroffen" habe.



"Eric Philippi hat eine sehr erwachsene Schreibweise gewählt und spricht mir aus dem Herzen, indem er den Glauben, den ich an die Jugend habe, teilt", lobt Roland Kaiser seinen jungen Kollegen. In dem Song habe Eric Philippi das Vertrauen, dass er in seine Kinder habe, perfekt auf den Punkt gebracht, so Kaiser weiter.