Gemeinsam haben die beiden jetzt ein Künstlermanagement an den Start gebracht. Für den erfolgreichen Schlagersänger, der noch immer 60 bis 70 Konzerte im Jahr gibt und 2020 in einer Rekordzeit von nicht einmal zwölf Minuten 50.000 Tickets für ein Kaisermania-Konzert verkauft hat, steht die Familie ganz oben auf der Prioritätenliste.

Wenn ich mir mein Leben heute ansehe. Ich habe eine wunderbare Familie, habe eine tolle Frau, habe ein wunderbares Publikum, es geht mir persönlich gut, was soll ich jetzt noch verlangen vom Leben.

Und so feierte der Sänger seinen 70. Geburtstag in diesem Jahr mit der ganzen Familie in Österreich. Mit dabei auch sein 31-jähriger Sohn Hendrik mit seiner Frau und der Sohn seiner Frau Silvia aus ihrer ersten Ehe ,Tim, mit seiner Frau Annika.