Roland Kaiser ist überzeugt, dass die Liebe gerade in Zeiten von Hass und Intoleranz genau die Kraft in sich trägt, uns über die schweren Zeiten zu tragen und uns in guten Zeiten zu begleiten. Für "Liebe kann uns retten" hat er seine Gäste gebeten, ihre großen Liebeslieder zu singen. Und nur weil es um das Thema Liebe geht, heißt das nicht, dass jeder Song eine Ballade sein muss. Liebe kann natürlich genauso flotte, kraftvolle und intensive Lieder inspirieren. Neben den Songs selbst erfahren wir in der Show die Geschichten, die hinter den Kompositionen stehen, wenn die Künstler über ihre Werke reden. So erfahren wir zum Beispiel, was ein Anruf am frühen Morgen mit der Entstehung von Roland Kaisers und Maite Kellys Riesenhit "Warum hast du nicht nein gesagt" zu tun hat.