Der 3. Oktober 2020 markiert das 30-jährige Jubiläum der Wiedervereinigung Deutschlands. In Potsdam findet zu diesem großen Anlass ein ökumenischer Gottesdienst und anschließend ein Festakt in der Metropolishalle am Filmpark Babelsberg mit geladenen Gästen statt - aufgrund der Coronavirus-Pandemie natürlich mit deutlich weniger Gästen, als ursprünglich geplant und unter strengen Auflagen.