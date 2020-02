Die Zusammenarbeit zwischen Roland Kaiser und Spongebob trägt den Titel "Was hast du zu den Haien gesagt?" und es ist nur unschwer zu erraten, dass es sich dabei um eine Coverversion des Roland Kaiser-Hits "Warum hast du nicht nein gesagt?" handelt. Es gibt sogar ein Video zu dem Titel, inklusive Zeichentrick-Roland.



Der Titel ist Teil einer Kinder-CD unter dem Titel "SpongeBob Schwammkopf - Quallendisco". Darauf sind 14 Kinderlieder, die meisten davon Cover aktueller Popsongs aus den Charts. "Was hast du zu den Haien gesagt?" sticht jedoch deutlich heraus, schließlich singt Spongebob hier mit Roland Kaiser höchstpersönlich. Die CD erscheint am 6. März.