Vielleicht setzt sich Roland Kaiser so für benachteiligte Kinder ein, weil er selbst eine nicht so leichte Kindheit hatte. Er wuchs bei einer Pflegemutter auf, da seine erst 17-jährige leibliche Mutter ihn nicht großziehen konnte. Vielleicht aber setzt er sich für sie ein, weil er weiß, dass er mit seiner Popularität viel bewirken kann. Seit 2006 engagiert er sich für die Albert-Schweitzer-Kinderdörfer und -Familienwerke. Außerdem ist er Botschafter des Kinderhospizes in Nordhausen. Roland Kaiser, dem 2010 eine Lunge transplantiert wurde, ist zudem Botschafter der Deutschen Stiftung für Organtransplantation (DSO), der Rudolf Pichlmayr Stiftung (Unterstützung von Kindern vor und nach einer Organtransplantation) sowie der Stiftung AtemWeg.