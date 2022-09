Vom Giraffenaffen zur Giraffenpatenschaft Tierisch gut: Roland Kaiser übernimmt Patenschaft für Giraffenmädchen

Manch einer hat immer "einen Koffer in Berlin", Schlagerstar Roland Kaiser hat jetzt eine Giraffe in Wien. Am 19. September wurde er Pate eines Rothschild-Giraffen-Weibchen im Tiergarten Schönbrunn in Wien.