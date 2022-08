Erste Erfahrungen im Management hat Annalena Keiler in ihrem jungen Alter bereits vorzuweisen. Zwei Jahre lang arbeitete sie bei dem Major Label Sony Music Entertainment. Erst als Praktikantin, dann als Werkstudentin und zuletzt als Junior Product Manager. Dabei sei ihr aufgefallen, dass vor allem junge und starke Frauen in der Branche fehlen. Eines Tages entstand so die Idee, etwas eigenes zu starten, berichtet Annalena im Interview. Bei ihrem Vater stieß sie damit auf offene Ohren.

"Die Idee ist von uns beiden zusammen entstanden" , verrät Annalena. "Ich wollte etwas selbstständiger arbeiten, mein Vater wollte gern den Namen Kaiser weitertragen. Da haben wir gesagt, lass uns zusammen etwas Neues kreieren." Roland Kaiser ist begeistert vom Engagement seiner Tochter und freut sich auf die Zusammenarbeit: "Es bereitet mir große Freude zu beobachten, mit wieviel Engagement und Kompetenz meine Tochter den Weg in die Selbstständigkeit antritt. Es macht mich sehr glücklich, Annalena dabei begleiten zu können" so Roland Kaiser gegenüber "Meine Schlagerwelt".

Vertraut auf Roland Kaiser und seine Tochter: Daniel Sommer. Bildrechte: Scholtenphoto

Inzwischen gibt es einige Gespräche mit jungen Künstlerinnen und Künstlern. Daniel Sommer sei der erste Sänger, um den Roland Kaiser und Tochter Annalena sich von nun an kümmern werden. Im Schlager ist der 30-Jährige aus Düsseldorf längst kein Unbekannter mehr. Seine Singles landen regelmäßig in den Airplay-Charts. Am kommenden Freitag erscheint der nächste Song "Wir feiern das Leben laut", 2023 soll dann sogar ein erstes Album folgen. "Ich finde es toll, sagen zu können, dass man seinen Teil an der Karriere einer Künstlerin oder eines Künstlers beigetragen hat", sagt Annalena Keiler.