Er freue sich sehr, so Roland Kaiser, bekannt geben zu können, dass der Vorverkauf für DIE ARENA TOURNEE 2025 am 04.09.2024 um 14:00 Uhr über www.eventim.de starten wird. Weiter schreibt der Sänger: "Aufgrund der großen Nachfrage haben mein Team und ich uns dazu entschieden, in Leipzig gleich an zwei Konzertabenden hintereinander zu spielen. Meine Band und ich freuen uns schon heute auf die neue Tournee im kommenden Jahr mit Euch!"