Er ist einer der größten deutschen Stars überhaupt, der Grandseigneur des deutschen Schlagers. Wenn Roland Kaiser auf Tournee ist, dann strömen seine Fans aus ganz Deutschland herbei, wenn er ein neues Album herausbringt, sind Top Ten-Platzierungen in den Charts bereits gebucht. Und: Er hat auch einiges zu erzählen aus einem bewegten Leben, das nicht immer einfach war und auch viele Schattenseiten für den heute 69-jährigen bereit hielt. Nun hat Roland Kaiser seine Autobiografie geschrieben, die trotz vieler Schicksalsschläge - wie zum Beispiel die chronische Lungenkrankheit COPD und anschließende Lungentransplantation - den Titel "Sonnenseite" trägt.

In dem am 18. Oktober erscheinenden Buch berichtet Kaiser auch erstmals ausführlich über den Tod seiner Pflegemutter. Roland Kaisers leibliche Mutter hatte ihn bereits kurz nach der Geburt weggegeben. Mit seiner Pflegemutter, deren Werte und Erziehung von unheimlicher Wichtigkeit für den Künstler waren, wuchs Roland Kaiser, der damals noch seinen bürgerlichen Namen Ronald Keiler trug, im Wedding auf, einem Arbeiterviertel in West-Berlin. Als seine Pflegemutter starb, war er gerade einmal 15 Jahre alt.