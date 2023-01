60 Jahre war die Bühne das Zuhause von Schlagersängerin Ireen Sheer. Am Donnerstag, den 12. Januar 2023, gab die Sängerin das allerletzte Konzert ihrer 60-jährigen Karriere. 200 Gäste waren in den Meistersaal am Potsdamer Platz in Berlin gekommen, darunter zahlreiche Kolleg*innen der 73-Jährigen. Roland Kaiser, Mary Roos und Patrick Lindner nahmen in der ersten Reihe Platz. Schließlich erhob sich Roland Kaiser und ging zu Ireen auf die Bühne: