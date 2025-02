Dank der neuen Wohnkonstellation können nun Roland Kaisers Enkelkinder jederzeit bei ihren Großeltern vorbeischauen, ohne weit laufen bzw. gefahren werden zu müssen. Für den Musiker, der sich in seiner Rolle als Großvater sehr wohl fühlt, ist dies ein absoluter Segen. Er sagte zu Bild: "Ich bin sehr gern Opa! Es fühlt sich fast so an wie früher, als meine Kinder noch klein waren. Da kommen Erinnerungen hoch. Heute kann ich einfach nur genießen und beobachten, was die Kleinen so anstellen und erzählen."