Als Roland Kaiser in den Siebzigern seinen musikalischen Durchbruch feierte, waren Bands wie ABBA, die Bee Gees und die Rolling Stones erfolgreich. Wie der Sänger nun im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung verraten hat, war und ist auch er ein großer Fan von Mick Jagger und Co., allerdings dienten ihm die Engländer nicht als Vorbilder. Bereits damals bewunderte der Musiker vor allem zwei US-Musiker:

Ich bin ein großer Stones-Fan. Aber wenn ich als Sänger Vorbilder nennen müsste, dann Frank Sinatra oder Dean Martin. Diese wahnsinnige Leichtigkeit, die die haben, ist einfach brillant. Die scheinbare Leichtigkeit. Die haben sie natürlich nur, weil sie wie besessen geprobt haben. So was beeindruckt mich.

Am 25. April startet "Die Arena Tour 2025" in Bremen. Roland Kaiser spielt dabei insgesamt 23 Konzerte, ist u.a. in Hamburg, Berlin, Leipzig, Köln und München zu Gast. Und auch danach steht der Schlagerstar bei zahlreichen Live-Auftritten auf der Bühne, u.a. bei den "Open Airs Sommer 2025" und natürlich bei den vier "Kaisermania"-Konzerten in Dresden (25.7./26.7. und 8.8./9.8.).