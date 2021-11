Ist schon in Weihnachtsstimmung: Roland Kaiser. Bildrechte: Paul Schirnhofer

Roland Kaiser ergänzt die 15 Songs durch sehr persönlich gestaltete Moderationen, angereichert mit vielen Geschichten rund um das Thema Weihnachten. Die Songtexte all dieser Weihnachtsklassiker wird es zum Mitsingen übrigens hier auf "Meine Schlagerwelt" geben.



Das Konzert wird auch im MDR Fernsehen noch einmal gezeigt - am Samstag, den 4. Dezember, um 21:45 Uhr. An diesem Vorabend des 2. Advent, wird dieses Konzert sogar Teil eines ganzen Roland Kaiser-Abends sein. Denn vorher gibt es um 20:15 Uhr die große Dokumentation "Legenden - Die Roland Kaiser Story" zu sehen.



Es ist der 21. Dezember 1973, als Roland Kaiser das erste Mal in seinem Leben in einem Tonstudio ein Lied einsingt: "In the Ghetto" von Elvis Presley. Mit einer unverwechselbaren Baritonstimme und eigener Interpretation. Thomas Meisel, Chef der Hansa Studios, ist sofort klar: Das ist die absolute Schlagerstimme! Er sollte Recht behalten, denn was folgt, ist nicht nur ein Vertrag bei Hansa, sondern der kometenhafte Aufstieg eines jungen Mannes aus einfachen Verhältnissen. Diese beeindruckende Reise gibt es in der Dokumentation zu sehen.