Sänger: "Jetzt kommt die nächste Prüfung" Roland Kaiser: "Wir brauchen Zuversicht!"

Hauptinhalt

Roland Kaiser hat in diesem Sommer wieder Hunderttausende mit seinen Konzerten begeistert. Der Herbst, so der Sänger im Podcast "Aber bitte mit Schlager", werde für die Branche jedoch wieder schwer. "Wir brauchen halt immer Zuversicht", so der 70-Jährige.