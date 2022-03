Maite Kelly und Roland Kaiser singen "Warum hast Du nicht nein gesagt". Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Wie es sich für einen Musiker gehört, läutet Roland Kaiser sein Jubiläumsjahr 2022 musikalisch mit einer neuen Single ein. Sein 70. Geburtstag ist zwar am 10. Mai, doch mit der Single "Gegen die Liebe kommt man nicht an" können er und seine Fans sich sozusagen schon einmal warm singen. Die Single ist auch Vorbote seines, im September folgenden, Studioalbums "Perspektiven". Roland Kaisers brandneuer Song stammt aus der Feder von Maite Kelly, die auch das Erfolgsduett "Warum hast du nicht nein gesagt" mit ihr als Duettpartnerin, geschrieben hat. Der Song wurde für über 400.000 verkaufte Einheiten mit Platin ausgezeichnet. Mitgewirkt an der neuen Single "Gegen die Liebe kommt man nicht an" haben außerdem Sebastian Wurth (ehemals Feuerherz) und Schlagerkollege Daniel Sommer.