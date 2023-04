Die Kaisermania in Dresden Bildrechte: dpa

Das Zusatzkonzert ist also das fünfte Kaisermania-Openair in diesem Jahr am Dresdner Elbufer. Zu den bisherigen vier Konzerten am 28. und 29. Juli und am 4. und 5. August (jeweils freitags und samstags) kommt jetzt noch eine Show am Sonntag, den 6. August dazu. Wie der Veranstalter Semmel Concerts mitteilt, ist der Verkauf auf max. 4 Tickets pro Käufer begrenzt. Jede Eintrittskarte werde außerdem personalisiert, um einen Weiterverkauf auf dem sogenannten "Ticketzweitmarkt" zu überhöhten Preisen zu unterbinden.