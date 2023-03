Im Sommer 2003 gab Roland Kaiser zum ersten Mail im Rahmen der "Filmnächte am Elbufer" in Dresden ein Kaisermania-Konzert. 3.500 Besucher hörten ihm zu, sangen und tanzten.

Tickets für die Kaisermania zu bekommen, ist inzwischen nicht so einfach. Für die vier Konzerte 2023 Ende Juli und Anfang August waren die Karten, der Vorverkauf startete am 18.11.2022, innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Dabei hatte der Veranstalter bereits die Anzahl der Tickets pro Person und Termin auf vier beschränkt. Doch, wer einmal bei der Kaisermania am Elbufer dabei war, weiß um den Zauber der Konzerte .

In keiner anderen Stadt wird Roland Kaiser so gefeiert wie in Dresden. Die Bäcker verkaufen natürlich Kaiserbrötchen, es gibt T-Shirts, Tassen, Roland Kaiser ist in diesen Tagen überall präsent. Warum wird der Grandseignieur des deutschen Schlagers gerade in der Elbe-Metropole so gefeiert?