Wie viele Weihnachtsplätzchen wurden wohl schon gebacken, während das Lied "In der Weihnachtsbäckerei" von Rolf Zuckowski gesungen oder angehört wurde? Der Liedermacher hat mit seinen Songs ganze Generationen begleitet. Unterdessen ist er in den "Herbst des Lebens" eingetreten, hat Enkelkinder und nun Lieder für seine Generation geschrieben. " Gemeinsam unterwegs" ist der Titel seines Albums mit Liedern für Erwachsene.

Cover "Gemeinsam unterwegs" | Rolf Zuckowski Bildrechte: Universal Music

Das Lied, nach dem das Album benannt wurde, ist gleichzeitig die Familienhymne der Zuckowskis. Zur Familie von Rolf Zuckowski gehören neben seiner Frau Monika, drei Kinder und vier Enkelkinder.

Der musikalische Blick der Lieder auf dem Album geht dankbar zurück auf viel Erlebtes und Überstandenes und immer noch neugierig voraus auf das, was noch kommen wird. Kinder spielen dabei eine wichtige Rolle, sie führen auch im Herbst des Lebens noch ins "Wunderland". Tochter Anuschka singt auf dem Album zwei Duette mit Rolf Zuckowski.



Im Kaffeekränzchen-Gespräch mit Andreas Kallwitz verrät der Musiker das Geheimnis der lebenslangen Liebe zwischen ihm und seiner Frau Monika und was sich die beiden im "Herbst des Lebens" noch so vorgenommen haben.