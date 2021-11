Überraschender Auftritt beim Adventsfest Darum feierte Rolf Zuckowski sein TV-Comeback

Beim Auftritt der siebenjährigen Anna, die mit dem Kinderchor "Lucky Kids" den Zuckowski-Klassiker "In der Weihnachtsbäckerei" sang, kam der 74-jährige Liedermacher am Ende einfach dazu und reihte sich in den Chor ein.



Zuckowski engagiert sich für die Stiftung "Ein Platz für Kinder", die sich für traumatisierte Kinder einsetzt und ihnen Schutzräume bietet. Bei diesem Engagement ist nun auch die Neuauflage von "In der Weihnachtsbäckerei" entstanden. Ein Projekt, das Rolf Zuckowski sichtlich Spaß bereitet hat: "Freude zu machen und damit zu helfen und wenn man noch so ein zauberhaftes Kind wie Anna dabei haben kann, was will man mehr", sagte der Musiker zum Abschluss.