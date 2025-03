Die gebürtige Innsbruckerin, die besonders in der Rolle der Lilli Gruber in der Fernseh-Serie "Der Bergdoktor" und als Schlagersängerin in der Öffentlichlkeit bekannt ist, schreibt in dem Buch über die Freundschaft zu Sarah. Ronja begibt sich dabei jedoch nicht nur auf den Weg zurück in ihre Kindheit, sondern findet auch den Weg zu sich selbst. Sarah und sie, so Ronja in einem Interview mit der "Bild am Sonntag", seien wie Geschwister in der ländlichen Idylle Österreichs aufgewachsen. Sarah sei sehr krank gewesen. Das kleine Mädchen hatte die seltene Erbkrankheit Progerie.