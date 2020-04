Wir sehen derzeit, wie sich starke Ängste sehr schnell in der Bevölkerung ausbreiten. Emotionen sind grundsätzlich ansteckend, Angst ganz besonders. Das ist im Moment auch das Tückische an der Angst. Wenn sie sich so schnell ausbreitet, dann wird auch die Angst zum Virus. Das ist das Problem.

Mazda Adli NTV.de