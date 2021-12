Mini-Serie "Liebe ist alles" Rosenstolz mit erstem exklusiven Interview nach vielen Jahren

"Tief in meinem Herzen wusste ich, ich gehe nicht mehr auf die Bühne", sagt Peter Plate rückblickend über den Konzertabend am 26. Januar 2009 in Hamburg. Der Tag vor mehr als 12 Jahren wurde zu einem großen Einschnitt in der Karriere von Rosenstolz. Peter Plate erlitt auf der Bühne ein Panikattacke. Die Tour wurde abgebrochen und seitdem ist nichts mehr wie es einmal war.

30 Jahre Rosenstolz

1991 fanden sich Sängerin AnNa R. und der Songwriter und Sänger Peter Plate zu dem Berliner Musikduo "Rosenstolz" zusammen. Produzent, Komponist und Texter des Duos war Plates Lebenspartner Ulf Leo Sommer.

Peter Plate und AnNa R. 2011 mit ihrem BAMBI in der Kategorie Comeback. Bildrechte: dpa Zunächst spielten "Rosenstolz" vor allem in Clubs. Ein Sprung der Karriere der Band war 1998 ihre Teilnahme am nationalen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest mit dem Song "Herzensschöner", bei der sie den zweiten Platz erreichte. Der große Durchbruch gelang 2004 mit der Single "Liebe ist alles" und dem Album "Herz". Oft bezog die Band auch politisch Stellung. Auf einer Tour kritisierte Peter Plate zum Beispiel die ablehnende Haltung gegenüber Homosexuellen und zu dem Coming-out-Film "Sommersturm" (2004) steuerten "Rosenstolz" den Titel "Willkommen" bei.

Engagement im Kampf gegen Aids

AnNa R. und Peter Plate 2021. Bildrechte: dpa 2007 veröffentlichten "Rosenstolz" ihre Benefiz-Single "Aus Liebe wollt ich alles wissen" und spendeten alle Einnahmen der Deutschen Aids-Stiftung. Bei einem Benefizkonzert im selben Jahr in der Berliner Columbiahalle übergaben AnNa R. und Peter Plate am Ende des Konzerts einen Scheck in Höhe von 100.000 Euro an die Deutsche Aids-Stiftung. 2011 wurden AnNa R. und Peter Plate für ihr Engagement im Kampf gegen AIDS mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

Das Ende der Band

2009 starteten "Rosenstolz" eine Tournee, die 30 Hallenkonzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz umfassen sollte, jedoch am 26. Januar vorzeitig in Hamburg endete.

Wir spielten schon ein paar Tage in Hamburg und ich kriegte die größte Panikattacke meines Lebens auf der Bühne.[...] Ich habe es dann auch ins Mikro so reinerzählt. Ich habe gesagt: 'Ich habe gerade eine Panikattacke, ich muss mal verschwinden'. Und dachte dann, ich wach am nächsten Morgen auf und alles ist wieder gut. Ich wachte aber am nächsten Morgen auf und konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Das ging dann über ein Jahr so, dass ich jeden Tag geweint habe. Peter Plate "Rosenstolz - Legenden"

Am 11. Februar 2009 gaben "Rosenstolz" auf ihrer Homepage bekannt, dass Peter Plate am Burnout-Syndrom erkrankt ist, woraufhin alle Termine abgesagt wurden. 2011 feierte die Band 20-jähriges Jubiläum und trat zu einigen Terminen wieder auf, 2012 teilten "Rosenstolz" mit, eine kreative Pause einzulegen.

30 Jahre Bandgeschichte in der ARD und im MDR

Knapp zehn Jahre nach ihrer Trennung treten AnNa R. und Peter Plate erstmals gemeinsam vor die Kamera und erzählen entwaffnend offen von ihrem mühsamen Weg nach oben – und dem Ringen mit den eigenen Dämonen.

Wenn eine solche Band zehn Jahre nach ihrer Trennung ein Doku-Projekt mit einem Sender machen möchte, dann ist das ein Geschenk. Ich bin sehr dankbar dafür, dass AnNa, Peter und Ulf diese Serie mit dem MDR gemacht haben. Jetzt geben wir dieses Geschenk weiter an all diejenigen, die mit Rosenstolz aufgewachsen oder alt geworden sind. Peter Dreckmann, Unterhaltungschef des MDR MDR

Neben der Mini-Serie "Rosenstolz – Liebe ist alles" zeigen MDR und ARD noch die Doku "Legenden" und das Konzert "Das große Leben“ aus dem Jahr 2006.

Die Sendetermine: