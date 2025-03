Im Gespräch mit dem "Schlagerradio" äußerte sich außerdem die ehemalige DSDS-Teilnehmerin Annemarie Eilfeld zu dem viel zu frühen Tod der ehemaligen Sängerin der Band Rosenstolz: "Der Tod von AnNa R. […] hat mich mega erschüttert, weil einfach auch so ein Stück meiner Kindheit und Jugend mitgestorben ist […] Ich war damals mit meiner Mama auf den Rosenstolz-Konzerten […] ich fand das immer so schön", so die Künstlerin.

AnNa R. habe auch großen Einfluss auf sie und ihre Karriere ausgeübt, so Annemarie Eilfeld: "Es war für mich auch so ein bisschen der Weg in die deutsche Musik. Ich wollte am Anfang eigentlich nur Englisch singen […] und bin wirklich durch Rosenstolz dazugekommen, mich mit deutschen Texten auseinanderzusetzen. […] Für mich war die Musik von Rosenstolz und vor allem auch AnNa immer sehr inspirierend."