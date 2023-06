In der Doku-Reihe "Down The Road" war Ross Antony als Reiseleiter mit jungen Menschen mit Down-Syndrom unterwegs. Für die Protagonisten bedeutete die Tour eine Reise in die Selbständigkeit. Keiner von ihnen war nach diesem Trip der gleiche Mensch wie vorher. Auch ihr Reiseleiter, Ross Antony , nicht.

Ross Antony mit Angela (l.) und Rosalie. Bildrechte: SWR/SEO Entertainment

Früher, so erzählt Ross im "MDR um 4"-Studio weiter, sei er von einem Job zum nächsten gehetzt, habe sich nie Zeit dazwischen genommen. Jetzt reise er immer einen Tag früher an und genieße diesen. Die sechs "Down The Road"-Protagonisten sähen das Leben anders. Sie hätten keine Berührungsängste, sagen immer, was sie wirklich fühlen. Für ihn sei es sehr wichtig gewesen, so Ross, diesen Menschen eine Plattform zu bieten. Damit sie die Möglichkeit haben, zu zeigen, wie sie sind.