Achtung: Fake-Gewinnspiel mit Ross Antony

Die Werbung zeigt Ross Antony zusammen mit Mareile Höppner wie sie gemeinsam in die Kamera strahlen – aufgenommen im vergangenen Jahr bei der großen Silvester-Schlagerparty im MDR Fernsehen . Unter dem Bild steht: „Lust 2 Karten für Ross Antony zu gewinnen? Dann klick‘ hier weiter“ Das solltet aber auf keinen Fall machen. Denn dort öffnet sich nur eine gefälschte Gewinnspielseite auf der man seine Daten angeben soll. Also: Vorsicht!

Die Seite, deren Betreiber in den USA sitzen, hat gar keine Tickets zu verlosen, sondern will nur an Namen und E-Mail-Adressen kommen. Die Betreiber wollen aber nicht nur mit angeblichen Tickets auf sich aufmerksam machen. Über Facebook machen sie auch Werbung für Smartphone- oder Tablet-Gewinnspiele. Aktuell gibt es keine Tickets für eine Veranstaltung mit Ross Antony und Mareile Höppner zu gewinnen!