Ich war fix und fertig, ich habe nie gedacht, dass mir jemand so etwas Wunderschönes schreiben kann. Durch diesen Song konnte ich endlich trauern. Ich kann nicht sagen, wie oft ich diesen Song angehört habe. Ich war auch so berührt, dass jemand wie Ben Zucker für mich etwas so Wunderschönes geschrieben hat. Und ich finde, dass sich mit dem Song jeder identifizieren kann. Für Leute, die jemand Besonderen verloren haben, ich kann eine Sache sagen: Ihr seid nicht alleine!

Ross Antony Meine Schlagerwelt