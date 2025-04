Bridgnorth in England - hier ist Ross Antony (50) aufgewachsen und hat seine ersten Schritte auf der Bühne gemacht. Zum Star wurde er zwar später in Deutschland, doch in das 12.000-Einwohner-Städtchen bei Birmingham kommt Ross immer wieder zurück. Nicht nur wegen seiner Wurzeln, sondern auch, weil Mama Vivien hier lebt.

In der Beatrice Egli Show (Samstag, 19. April , 20:15 Uhr im Ersten) zeigt uns Ross Antony diese bisher wenig bekannte Facette seines Lebens. Die Schlager-Frohnatur macht mit Show-Gastgeberin Beatrice Egli eine Tour durch seine Heimatstadt und eine ganz persönliche Führung durch sein Leben.

Gemeinsam besuchen sie seine Schule, in der er mit 11 seinen allerersten musikalischen Auftritt hatte. "Das war ein ganz, ganz wichtiger Moment für mich", blickt der Sänger dort zurück. Auch in das "Theatre on the steps", in dem Ross später seine ersten professionellen Bühnenerfahrungen machen durfte, werfen sie einen Blick.

Besonders emotional wird es jedoch am dritten Stop: Gemeinsam mit Ross' Mama fahren sie an seine Taufkirche, bei der auch sein Papa Denis begraben liegt. Er starb im Februar 2017 im Alter von 77 Jahren. Auch nach acht Jahren ist Ross tief bewegt, wenn er an seinen Papa denkt und über ihn spricht. Man merkt ihm allerdings auch die tief empfundene Dankbarkeit an, die er seinem Vater gegenüber spürt.

Hier ist der friedlichste Ort, den ich kenne. Ich rede mit ihm, ich frage nach Rat und ich spüre ihn. Das ist schon etwas Schönes und nicht traurig. Ross Antony Die Beatrice Egli Show

Mit seinem Papa verlor Ross vor acht Jahren einen der wichtigsten Menschen in seinem Leben. "Er war der bemerkenswerteste, wundervollste und liebevollste Vater, den sich ein Kind nur wünschen kann", schrieb er damals. Drei Jahre nach dem schmerzlichen Verlust widmete Ross seinem Vater den gefühlvollen Song "Goodbye Papa".