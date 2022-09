Prinz Charles wird König. Bildrechte: Dehli News

Die britische Königin Elizabeth II. ist am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren verstorben. Ihr Nachfolger auf dem Thron ist Prinz Charles. Wie der Buckingham-Palast mitteilte, ist die Queen friedlich im schottischen Balmoral gestorben. Ihre vier Kinder sowie ihre Enkelsöhne waren auf Hinweise der Ärzte nach Schloss Balmoral geeilt.



Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. legten viele Menschen vor den Palästen in London und Windsor sowie in Schottland Blumen nieder. An Plätzen in Großbritannien hatten sich am Todestag der Königin tausende Menschen versammelt, Blumen niedergelegt oder die Nationalhymne "God Save the Queen" gesungen.