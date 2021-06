Seit unglaublichen 20 Jahren steht Schlagerstar und wandelnde Gute Laune-Garantie Ross Antony bereits auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Und das will natürlich gefeiert werden. Deshalb nimmt der Brite mit der tollen Stimme sein Bühnenjubiläum zum Anlass und bringt ein Best of-Album seiner vielen bisherigen Hits raus. Und das Beste: Ihr konntet mitentscheiden, welche Songs auf dem Album landen.

Ich bin, was ich bin

Goldene Pferde

Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben

Ich komm' zurück nach Amarillo

Do You Speak English

Rote Lippen soll man küssen

Goodbye Papa

Tränen lügen nicht

Very British

Tanze Samba mit mir