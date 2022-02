Während viele Damen in ihrem Alter abends eher mit Wolle und Stricknadeln vor dem Fernseher sitzen, hat die 80-jährige Mama von Ross Antony das Smartphone in der Hand. Sie ist nämlich trotz ihres Alters noch sehr aktiv auf Facebook und Instagram unterwegs. Das hat uns Ross jetzt in einem Interview verraten. "Meine Mutter hat Instagram – mit 80. Aber sie postet nicht viel, sie will eigentlich nur gucken, was wir so machen. Sie sieht, was meine Schwester macht, was ich mache und sie freut sich", erzählt der Sänger und Entertainer. Da Ross seine Beiträge aber meist auf Deutsch verfasst, kommt es auch schon mal zu Schwierigkeiten.