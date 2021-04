Vor kurzem wurde Ross außerdem bei "The Masked Singer" enttarnt, er hatte sich unter der Maske des Flamigos versteckt. Und als ob er damit nicht genug zu tun hätte, spielt der verheiratete Familienvater immer mal wieder in Fernsehserien mit. In der Vorabendsoap "Unter uns" spielte Ross Antony 2009 einen Modefotografen, im selben Jahr stand er für die Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" als Vocalcoach vor der Kamera und in diesem Jahr wird er das Team von "Rote Rosen" als Wettermoderator Tony Frost verstärken. Es scheint, als wäre Ross schon bei allen großen und erfolgreichen TV-Sendungen dabei gewesen. Schließlich gewann er sogar schon das Dschungelcamp und hat in dieser Woche erst verkündet, dass er mit "Rolling" sogar ein neues Quizformat im Vorabendprogramm von Sat.1 moderieren wird. Doch insgeheim träumt der Schlagerstar davon, bei einer ganz bestimmten ARD-Serie mitzuspielen.

Wo ich wirklich mal dabei sein möchte, ist 'In aller Freundschaft'. Da würde ich mich wirklich über eine Gastrolle wahnsinnig freuen. Ich liebe alles, was mit Medizin zu tun hat. Und die können doch bestimmt Platz für einen Engländer finden, oder?

Meine Süßen bei 'In aller Freundschaft'! Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr eine kleine Gastrolle hättet für einen lustigen, aber feinen Engländer. Er kann auch verletzt sein, egal was. Ich bin für alles offen.

Patrick Lindner war 1998 als Gaststar in der Serie zu Gast, 2006 stattete Wolfgang Lippert der Klinik einen Episodenbesuch ab. Frank Schöbel spielte gleich zwei Mal in der Serie eine Gastrolle: 2008 mimte er Reinhard Konoppke und 2012 Patient Hanzer. Bernhard Brink spielte 2008 sich selbst und Guildo Horn trat 2010 in der "Sachsenklinik" als Julius Doberer, ein erfolgreicher Musikproduzent, auf. Auch Maite Kelly war bereits in der Serie zu Gast. 2014 musste sie unter ihrem Rollennamen Katharina Nowak in Quarantäne, weil sie unter Ebola-Verdacht stand und Stefan Mross spielte sich in einer Folge kurz vor Weihnachten 2014 selbst.