Eines Nachts habe sich der 46-Jährige angezogen, die Zähne geputzt und das Haus verlassen wollen. Ein anderes Mal sei Paul wie ein Wilder auf dem Bett herum gesprungen. Höchstwahrscheinlich, so Ross Antony, handele es sich um eine Erbkrankheit, die auch Pauls Vater und seine beiden Brüder betreffe. Bislang sei noch nichts passiert und er hoffe, dass das auch so bleibe.

Ross & Paul im Jahr 2007 - damals waren sie gerade ein Jahr Mann und Mann. Bildrechte: dpa

Ross Antony und der Opernsänger Paul Reeves heirateten am 02. September 2006 und leben seitdem in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Nachdem 2017 die Ehe für alle per Gesetz möglich wurde, gaben sich Ross und Paul am 12. Dezember desselben Jahres als eines der ersten prominenten gleichgeschlechtlichen Paare noch einmal hochoffiziell das Ja-Wort und sind seitdem auch für den Staat Mann und Mann. Der Heiratsantrag war hochromantisch. Paul Reeves überraschte Ross nach seinem letzten Auftritt im Stuttgarter Musical "Elisabeth". Paul ging auf die Bühne, kniete sich nieder und stellte Ross vor den Zuschauern die Frage aller Fragen. Nur ein paar Monate später fand die Hochzeit statt. Mittlerweile hat das Paar zwei Kinder adoptiert, eines in 2014, ein weiteres 2017. Doch ihren Nachwuchs halten die zwei aus der Öffentlichkeit heraus halten.



(Quelle: Meine Melodie/ok-magazine)