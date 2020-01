Zunächst jedoch wird gefeiert. Die CD1 bietet klassischen Ross-Antony-Sound: Schwungvoll, tanzbar, eben laut. Doch auch hier ist die Hälfte der Songs zum Andenken an Ross Antonys Vater ausgewählt. Ross präsentiert die Lieblings-Hits seines Dads wie "YMCA", "The Only and Only" oder auch "Fiesta Mexicana". Auf der neuen Bonus-CD gibt es eine Mischung der schönsten Balladen aus den letzten Jahren, unveröffentlichte Coversongs aber auch ganz neue Kompositionen. Der Sound ist hier deutlich leise, viele Songs laden zum Träumen ein.



Das Finale ist zweifelsohne der Song "Goodbye Papa". Ross Antony erinnert sich an den Moment, als er den Song, den Ben Zucker für ihn geschrieben hat, das erste Mal gehört hat.