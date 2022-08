Gute Freunde nach nur einer Woche! Der 48-jährige Entertainer und die 52-jährige Sängerin hätten gemeinsam für ein TV-Format gedreht und dabei als Gärtner und Gärtnerin gearbeitet, erzählt Ross weiter. "Es war so eine tolle Zeit. [...] Was wir in der Woche machen mussten, war extrem hart, aber wir haben das durchgezogen. Wir haben uns dabei näher kennengelernt und ich glaube, ich habe eine tolle Freundin dadurch gefunden."



Wann die gemeinsame Arbeit zu sehen sein wird, verriet er zwar nicht, es handele sich jedoch eine Show beim Privatsender ProSieben, bei der Prominente für eine Woche in einen anderen Beruf schlüpfen müssen. Die schwere Gartenarbeit habe ihnen dabei nichts ausgemacht - im Gegenteil. "Ich liebe es im Garten zu arbeiten, ich habe tierisch Spaß gehabt, Patricia auch und wir haben uns wirklich gesucht und gefunden", erzählt Ross im Interview. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann ja auch mal eine gemeinsame Zusammenarbeit in ihrer eigentlichen Berufung.