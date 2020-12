Ross Antony und Paul Reeves bei ihrer Hochzeit 2006. Bildrechte: imago/Udo Gottschalk

Ross Antony und Paul Reeves heirateten das erste Mal am 14. Dezember 2006 in Worpswede mit einem rauschenden Fest, zu dem 90 Gäste geladen waren, darunter auch der ehemalige Band-Kollege von Ross, Giovanni Zarrella. Während Ross in der Band Bros'Sis war, musste er seine Homosexualität geheim halten. Erst 2004 konnte er sich geben, wie er war. Bei seinem Coming Out war Ross bereits in seinen Paul verliebt. Dieser machte ihm dann Silvester 2005 einen Heiratsantrag, der sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen konnte: Auf der Bühne des Musicals Elisabeth bat der dunkelhaarige Opernsänger Paul den blonden-Pop-Star Ross um dessen Hand.