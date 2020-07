Vor 16 Jahren hörte eine Musikgruppe mit dem Namen De Randfichten aus Johanngeorgenstadt ein altes Volkslied "Lebt denn dr alte Holzmichl noch ". Es gefiel ihnen und sie spielten den Song auf ihre Weise. Die Leute waren von dem Lied dermaßen begeistert, dass De Randfichten plötzlich ganz bekannt wurden und ihr Song auch im Radio ganz oft gespielt wurde. Das Lied wurde sogar zur meistverkauften deutschsprachigen Single des Jahres 2004, sowohl die Single als auch das dazugehörige Album wurden mit Platin ausgezeichnet. Die Band "De Randfichten" gibt es zwar in der ursprünglichen Besetzung nicht mehr, aber ihr erfolgreichster Song ist noch immer bekannt und wird vor allem als Stimmungslied gern gespielt.

Sohn & Vater: Toni Kraus und Thomas "Rups" Unger Bildrechte: dpa

Auf seiner musikalischen Reise trifft Ross Antony den geistigen "Vater" der Randfichten-Version des Holzmichl, Thomas "Rups" Unger. Der Musiker hatte sich 2014 aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen aus der Band zurückgezogen. In seine musikalischen Fußstapfen ist sein Sohn Toni gestiegen. Bereits als Dreijähriger trat er das erste Mal an der Seite seines Vaters auf einer Bühne auf. Als Toni sechs Jahre alt war, stieg er mit dem Lied "Ich bi e klaane Flugficht" in die deutschen Singlecharts ein. Heute ist Toni Kraus als Sänger und Songwriter erfolgreich.