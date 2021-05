Ross Antony ist bereit für die Show. Bildrechte: MDR/ORF/André Weimar

Ross Antony steht für gute Laune, fröhlichen Schlager und Humor. Wer den "verrückten Engländer" auf der Bühne erlebt, meint, dass Ross Antony das Leben leicht nimmt und er selbst vielleicht noch nicht allzu viel Schweres durchmachen musste. In seinem aktuellen Buch "Gute Laune glänzt und glitzert" - Wie man das Leben ernst und trotzdem leicht nehmen kann, beschreibt er u.a. seine schweren Zeiten und wie er sie überwunden hat. Mit seinem Buch will er anderen helfen, ihren eigenen Weg aus ihren Tiefs zu finden. Für seine Fans ist er schon lange so etwas wie ein Kummerkasten. Viele möchten gern mit ihm sprechen, allerdings kann Ross nur begrenzt Hilfe anbieten, auch sein Tag hat nur 24 Stunden. Einem weiblichen Fan rettete er jedoch mit seiner Hilfe das Leben.